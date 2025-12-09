ボートレース江戸川の「スカパー！・ＪＬＣ杯ルーキーシリーズ第２３戦」は９日、予選２日目が行われた。加藤優弥（２６＝福井）は７Ｒ、インからコンマ０６のトップスタートを決めて逃げ切り圧勝。まくり、抜きで好発進した初日から連勝を伸ばし「３連勝は初めてです」とニッコリだ。相棒２３号機は２連率２４％の低調機ながら「足はいいですよ。ターン回り系が良くて、起こしもしっかりしている。上の人はいますけど、直線