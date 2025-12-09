ボートレース宮島の「ＢＴＳ呉開設３３周年記念富士通フロンテックカップ」が１０日、開幕する。初日モンタドリーム３号艇の林美憲（５１＝徳島）。相棒は２連率２６％の６４号機。前操者の中井俊祐は節間未勝利と苦戦していた。「回り過ぎなのか乗りづらい。それにレースしないと分からない部分はあるけど、いいエンジンが相手でもついていけるし、悪くないと思う」と修正は必要だが、悲観することはなさそう。近況は鳴門（