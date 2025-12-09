歌舞伎俳優の中村獅童（53）が、9日放送のテレビ朝日系「孝太郎＆ちさ子プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見」（後7・00）に出演し、大ヒット公開中の映画「国宝」について語った。番組では、歌舞伎俳優の中村獅童に密着。豪邸をはじめ、2人の息子との交流、家族や俳優仲間でのプロレス観戦を楽しむ様子を紹介した。8歳で初舞台を踏んだ獅童だったが、子役時代が終わると、大きな役を務めることがほとんどなくなった