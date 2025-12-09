８日午後１１時１５分頃、青森県東方沖を震源とする地震があり、青森県八戸市で震度６強を観測した。気象庁によると、震源の深さは５４キロ、マグニチュード（Ｍ）は７・５と推定される。気象庁は９日午前２時、地震の規模がより大きな「後発地震」が発生する可能性が相対的に高まったとして、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を初めて発表し、対象地域に今後１週間の特別な備えを呼びかけた。北海道と東北の太平洋側などで