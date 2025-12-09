今年のノーベル化学賞に選ばれた京都大学の北川進特別教授。スウェーデンでの授賞式を前に、出水アナウンサーが現地で心境を聞きました。出水麻衣アナウンサー「ノーベルウィーク真っ只中のストックホルムにやってきました。博物館の目の前はクリスマスマーケットになっているんです。本物のモミの木、立派ですね。大勢の人で賑わっています」化学賞に選ばれた京都大学・北川進特別教授や、生理学・医学賞の大阪大学、坂口志文特別