◇プロボクシング日本ユース・ウエルター級タイトルマッチ8回戦磯谷大心《○判定●》山本諒真（2025年12月9日後楽園ホール）元WBA・WBC世界スーパーウエルター級王者の輪島功一氏（82）の孫で、日本ユース・ウエルター級王者の磯谷大心（24＝三迫）が山本諒真（22＝DANGAN）に3―0判定勝ちで初防衛に成功。6連勝でジム移籍初戦を白星で飾った。序盤から上下に攻撃を散らして主導権を握った。中盤は相手の右ストレートに