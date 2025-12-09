NHKの次期会長に昇格が決まった井上樹彦副会長が記者会見し、会長就任に向けた抱負を語りました。井上次期会長は「目下の最大課題は受信料の下げ止まりをさせることだ」と述べたうえで「経営計画の2300億円の支出削減をやり切り、2027年度の収支均衡を予定通り目指していく」と強調しました。そのために「AIの利活用や調達改革など、グループ横断の業務プロセスの改革を通じNHKを筋肉質な体質に転換させる」と意気込みを語りました