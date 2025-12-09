青森県で震度6強を観測した地震について、政府の地震調査委員会の臨時会が開かれ、「今後プレート境界の巨大地震が起きる可能性もある」と注意を呼びかけました。また青森県で約9センチの地殻変動が確認されたことも明らかになりました。8日夜遅く、青森県で震度6強を観測した青森県東方沖の地震について、9日、政府の地震調査委員会の臨時会が開かれました。地震調査委員会によりますと、今回の地震では岩手県の久慈港で70センチ