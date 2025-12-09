ドジャースの大谷翔平【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ドジャースの大谷翔平（31）が9日、AP通信の「今年の男性アスリート」に3年連続で選出された。4度目の受賞は、ゴルフのタイガー・ウッズ、バスケットボールのレブロン・ジェームズ（いずれも米国）らに並んで最多。「何度も受賞できて本当に特別」と喜びを語った。メジャー8年目の今季は投手で2季ぶりに勝利を挙げ、打者では自己最多の55本塁打をマーク。ドジャースのワ