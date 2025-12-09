日米6球団で通算404本塁打の中村紀洋氏（52）が、中日時代の同僚・荒木雅博氏（48）とYouTube「ピカイチ名古屋チャンネル」に出演。守備についてトークを繰り広げた。中村氏は中日移籍後の2007年、2008年は三塁でゴールデングラブ賞を獲得。守備でもチームに多大なる貢献をした。三塁手ゴールデングラブ賞7回受賞は、松田宣浩の8回に次ぐ歴代2位。三塁のイメージが強いが、一塁も337試合、遊撃も48試合で守っている。荒木