秋篠宮ご一家は東京デフリンピックの金メダリストと懇談されました。午後5時頃、秋篠宮ご夫妻と次女・佳子さま、長男・悠仁さまはお住まいの宮邸でデフリンピックの金メダリスト12人と面会されました。ご一家はデフリンピックとの関わりが深く、11月の開会式に出席したほか、紀子さまと悠仁さまは伊豆大島を訪れ、競技を観戦されました。宮内庁によりますと、悠仁さまは、手話を交えて和やかに懇談されたということです。また、ご