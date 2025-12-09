カターレ富山は9日、安達亮監督(56)との来シーズンの契約を更新したことを発表した。富山は5月、それまでチームを指揮していた小田切道治前監督が退任。横浜F・マリノスのアシスタントコーチを務めていた安達監督が指揮官に就任した。その後も苦しいシーズンを戦ったが、最終節の勝利で17位フィニッシュ。J2残留圏内でシーズンを終えていた。クラブ公式サイトを通じ、安達監督は「カターレ富山に関わるすべての皆様へ。来季