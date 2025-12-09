[故障者情報]浦和レッズは9日、FW小森飛絢(25)の負傷を発表した。クラブ公式サイトによると、小森はきょう手術を実施。診断の結果は左反復性肩関節脱臼だった。全治までは約5か月になるという。小森は今年夏にシントトロイデンから加入。J1リーグ11試合4得点を記録していた。