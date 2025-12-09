【ACLEリーグステージ第6節】(ノエスタ)神戸 2-2(前半1-1)成都蓉城<得点者>[神]武藤嘉紀(18分)、佐々木大樹(90分)[成]フェリペ・シウバ2(45分+1、77分)<警告>[神]井出遥也(63分)、鍬先祐弥(69分)[成]ドン・ヤンフォン(3分)、チョウ・ディンヤン(66分)主審:モハンメド・アルホイシ