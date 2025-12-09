記者会見する湘南の大多和社長＝平塚市内の事務所来季はＪ２に降格する湘南の大多和亮介新社長（４３）が９日、平塚市内の事務所で就任会見した。クラブＯＢの坂本紘司前社長から大役を引き継ぎ、「このクラブが持っている歴史は日本のスポーツ界でも希有で唯一無二。ベルマーレの良さ、培ってきたものを大切にしながら、次の成長を目指していく」と抱負を述べた。２０２４年度のクラブの売上高はＪ１最下位の約２９億円で、近