ＭＬＢのウィンターミーティング（ＷＭ）が８日（日本時間９日）、フロリダ州オーランドで開幕した。全球団の監督、編成幹部や代理人らが集結し、移籍交渉などを行うイベントで、エンゼルスのミナシアンＧＭが日本人三塁手の獲得に興味を示した。ポスティングシステムでのメジャー移籍を目指す巨人・岡本和真内野手（２９）、ヤクルト・村上宗隆内野手（２５）の争奪戦が一気に加速していく可能性が出てきた。低迷するエンゼル