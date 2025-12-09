◆第７７回阪神ＪＦ・Ｇ１（１２月１４日、阪神競馬場・芝１６００メートル）牝馬限定になって２年目の１９９２年の阪神３歳牝馬Ｓ（当時）は馬体重３９０キロのスエヒロジョウオーが優勝。レース史上最軽量の勝ち馬だ。ただ、過去１０年はレース当日、前走時とも４６０キロが１着馬の最小ライン（以降データは過去１０年）。若駒のＧ１では“体力差”にもつながる馬体重が重要なファクターだ。前走時の馬体重が４６０キロ以上