歌舞伎俳優の中村橋之助（29）との婚約を発表した元乃木坂46で女優の能條愛未（31）が9日放送の「踊る！さんま御殿!!」（火曜後8・00）にゲスト出演。休日は全力で大好きなディズニーリゾートを楽しむことを明かした。“業界ルール”について話題を振られた能條は、「この世界は夢を人に与える仕事なので、休日はその分、私も橋之助さんもディズニーランドが大好きなので、夢の国に行って、朝から閉園まで全力で夢に浸りに行く