カインズが24時間営業の無人の小型店「CAINZ Mobile Store」をオープンします。【写真で見る】商品や客の動きで自動決済 天井に設置されたAIカメラAIカメラが認識・自動で決済埼玉・吉川市の駅前に建てられたコンビニのような店舗。中には…記者「食品などが並ぶ一方で、テープやドライバーなど、工具もずらっと並びます」カインズが11日にオープンする24時間営業の無人の小型店「CAINZ Mobile Store」です。