落語家の笑福亭鶴瓶（73）が9日放送の日本テレビ「ザ!世界仰天ニュース」2時間スペシャル（後9・00）に出演。かつて、吉本興業から誘いがあったことを明かした。番組ではお笑いタレントの鉄拳がパラパラ漫画を始めるきっかけとなった出来事について取り上げた。そのVTRを見た鶴瓶は「芸人ってそんな瞬間あるよね」と、人生の転機について触れ「今やから言えるけど、吉本からえらい誘いきたんよ」と語った。鶴瓶の所属は松竹