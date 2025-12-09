スーパーで、電車内で、妻らしき女性が夫らしき男性を大声で怒鳴りつけたり、ねちねちと嫌みを言い続けたりする光景を見たという人たちが続出している。夫からのモラハラやパワハラが問題となることが多いが、実はこうして妻に責められ、「いじめられている」夫たちも増加している。実際、警察庁の統計によると、2024年の配偶者間の暴力相談件数9万4937件のうち、男性の被害件数は2万8214件（29.7%）と約3割を占めているのだ。【マ