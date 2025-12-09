2025年12月1日をもって、従来の健康保険証の有効期限が切れ、12月2日からはマイナンバーカードを基本とした「マイナ保険証」へ移行しました。しかし、「マイナ保険証について不安がある」「マイナンバーカードを持っていない」といった人もいるでしょう。本記事では、マイナ保険証を持たない人は医療機関を受診する際はどうすればよいのか、またマイナ保険証は取得するべきなのかなどを解説します。【画像】驚きの割合！ 2025年マ