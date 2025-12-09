ディズニー・アニメーション最新作『ズートピア２』の日本版声優を、シンガー・ソングライターのこっちのけんとさん（29）が担当していることが9日、発表されました。『ズートピア２』は、前作『ズートピア』の続編で、頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと、皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニックが再びバディを組み、ズートピアの過去の歴史にまつわる巨大な謎に挑む物語。11月26日に世界各国で公開されると、初週5日間の興行