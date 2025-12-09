ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、2025年に年間イベントとして初開催した『プライズ総額1億円相当! ライブ配信グランプリ』を2026年も実施することが決定した。『プライズ総額1億円相当! ライブ配信グランプリ』○合計の賞金やプライズの総額は1億円相当『ライブ配信グランプリ』は、2026年(2025年12月27日〜2026年12月25日)に「17LIVE」で行われる全てのイベントを対象とし、各イベントで上位入賞者へ得点を加算し、年間の