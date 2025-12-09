ダンスボーカルグループ・M!LKの曽野舜太が9日、都内で行われたドラマ『コスメティック・プレイラバー Season2』(フジテレビとFODで1月25日25:15〜放送・独占見放題配信スタート、12月25日にFODで第1話先行配信)の試写会イベントに登場し、『NHK紅白歌合戦』初出場のサプライズ祝いを受けた。(左から)奥野壮、豊田裕大BL漫画を実写化した『コスメティック・プレイラバー』は、FODの2024年「BL」カテゴリで年間ランキング1位を獲得