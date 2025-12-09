今回、Ray WEB編集部は、バイト先での怖い体験について読者に話を聞いて漫画にしてみました。彼氏のストーリーに真人くんからいいねがきたことに驚く主人公。一体どうしたのでしょうか...？原案：Ray WEB編集部作画：蒼樹めいライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】【恐怖体験】バイト仲間からの告白を断った主人公…すると彼氏のSNSにまさかの人物から“いいね”が！？