今回、Ray WEB編集部は、バイト先での怖い体験について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編を読みたい方はこちら＜前回のお話＞同じ飲食店でバイトしている美緒と恵一。ある日、バイト仲間の真人くんから恵一のストーリーにいいねがきました。しかし、それを聞いて驚く美緒。一体その理由とは...？原案：Ray WEB編集部作画：蒼樹めいライター Ray WEB編集部