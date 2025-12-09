元ＡＫＢ４８の人気メンバーでタレントの高橋みなみが、ＡＫＢ４８の日本武道館公演のフィナーレのオフショットを公開した。今月７日、ＡＫＢ４８は結成２０周年を記念した日本武道館公演のフィナーレを開催。高橋は９日までに自身のインスタグラムを更新。「ＡＫＢ４８の歴史を語る上で外せないのはチーム制度だと思っています。ＡＫＢ４８ 色んなチームがそれぞれのチーム色を出して切磋琢磨していました。」と振り返り、「