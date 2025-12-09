９日放送のＮＨＫ報道番組「ニュースウオッチ９」（月〜金曜・午後９時）では、今月１７日に会期末を迎える中、議員定数削減法案など様々な法案審議で与野党の駆け引きが展開されている国会の現状を報じた。記者キャスターの広内仁氏は「悪化する日中関係や補正予算案などが議論される国会も、来週１７日の会期末まで１週間あまりとなりました。焦点となる議員定数削減の法案を会期内に成立させるには日程的に窮屈な状況になり