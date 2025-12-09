勤務する介護施設の入居者に暴行してけがを負わせたとして、千葉県警成田署は９日、同県香取郡の介護福祉士の男（４８）を傷害の疑いで逮捕した。入居者の女性は搬送先の病院で死亡し、同署が傷害致死容疑を視野に捜査している。発表によると、男は４日午前３時５５分〜午前４時１０分頃、同県成田市横山の特別養護老人ホーム「有楽苑」で、担当していた入居者の女性（９０）の顔などを複数回殴打し、左頬や左頭部に打撲の重傷