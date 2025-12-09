EXILE、そして三代目 J SOUL BROTHERSの小林直己さん（41）が8日、都内で行われた『THE TEAIST AWARD 2025』の授賞式に登場。メンバーとの楽屋での過ごし方を明かしました。本イベントは、“紅茶文化の未来を照らすことが期待される人物”を表彰する賞として、今年新たに創設。記念すべき初代の受賞者に、小林さんが選ばれました。これまで、自身のYouTubeで紅茶をたしなむ様子を配信したり、紅茶を楽しむイベントを開催したりして