12月8日夜、新潟県長岡市内の書店で人気マンガ24冊（販売価格合計1万3574円）を万引きしたとして、32歳の男が現行犯逮捕されました。窃盗（万引き）の疑いで現行犯逮捕されたのは、富山市に住む会社員の男(32)です。男は12月8日午後7時半前、長岡市内の書店に1人で来店し、本棚に並べられていた人気マンガの「葬送のフリーレン」と「SAKAMOTODAYS」合計24冊（販売価格合計1万3574円）を来ていたジャンパーの中に隠し