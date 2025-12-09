今年4月から10月までに新潟県内で有害捕獲されたイノシシの数は1990頭で、過去最多だった去年の同じ時期を200頭も上回っています。捕獲支援に力を入れてきたことも捕獲数が増えた要因となっていますが、県はさらに対策を強化していく考えです。【県農林水産部神部淳 部長】「今後は9月補正予算で措置した緊急捕獲対策により、被害が大幅に増加した地域を中心に捕獲エリアを拡大し、冬期の捕獲をさらに強化することで農作物被害の