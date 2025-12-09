12月8日で84年を迎えた真珠湾攻撃。この攻撃を指揮した山本五十六の出身地・新潟県長岡市、そして、多くの犠牲者を出したアメリカ・ハワイでは84年を迎えるのに合わせ、ともに平和への祈りが捧げられました。 日本時間8日、アメリカ・ハワイの真珠湾を臨む公園で行われたのは、真珠湾攻撃による戦没者を追悼する式典です。式典では攻撃が行われた午前7時55分に合わせ、戦没者を悼み黙とうが捧げられました。太平洋戦争開戦のきっ