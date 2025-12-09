プロ野球・ロッテは9日、2025年度の現役ドラフトにて、中村稔弥投手がソフトバンクに移籍し、阪神から井上広大選手が入団することを発表しました。中村投手は、2018年にドラフト5位でロッテに入団。今季は2軍で開幕を迎え、その後15試合に出場し、防御率3.15となっていました。中村投手は球団を通じて「7年間、本当にありがとうございました。思うようにはチームに貢献することが出来ませんでしたが本当に充実した楽しい日々でした