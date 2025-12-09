ＮＨＫの次期会長に任命された井上樹彦（たつひこ）副会長（６８）が９日、東京都渋谷区のＮＨＫ放送センターで記者会見を行い、「社会環境が大きく変わる中で、公共メディアとして正確な報道、豊かなコンテンツをあまねく全国に届ける使命は全く変わらない」と抱負を語った。１８年ぶりの内部昇格となる井上氏だが、「生え抜きに特別アドバンテージがあるわけでなく、誰が（会長を）やっても大変だと思う」と述べた。財政難の