新日本プロレス９日福岡大会の「ワールドタッグリーグ」Ｂブロック最終公式戦で、「ユナイテッド・エンパイア」のグレート―Ｏ―カーン、カラム・ニューマン（２３）組が、デビッド・フィンレー（３２）、高橋ヒロム（３６）組に痛恨の３敗目を喫した。離脱者が相次ぎ危機を迎えている連合帝国の復権をかけて臨んだリーグ戦。勝てば決勝トーナメント進出が決まる最終戦で、最後の最後に力尽きた。この日に限ってヒロムがフィン