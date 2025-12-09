米国・ＷＷＥの?ジーニアス・オブ・ザ・スカイ?イヨ・スカイが、ＷＷＥ女子タッグ王座獲得へ前進した。盟友リア・リプリーとのコンビ「リヨ」で、シャーロット・フレアー＆アレクサ・ブリスからタッグ王座を奪った?明日の女帝?アスカ＆?海賊王女?カイリ・セインのカブキ・ウォリアーズと抗争を展開している。「リヨ」は先週のロウで正式にタッグ王座取りを宣言したが、アスカ＆カイリのベルトには「リヨ」に加え、前王者組のナ