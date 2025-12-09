FRUITS ZIPPERやCANDY TUNEなどが所属するKAWAII LAB.から、新たに9人組グループが誕生。8日にデビュー曲が配信され、SNSでは祝福の声が上がりました。新グループの名前は『MORE STAR』。アイドルメンバーを目指して活動してきたKAWAII LAB. MATES出身の9人組で、最年少は16歳、最年長は20歳、平均年齢は17.8歳。カラフルなメンバーカラーが多いKAWAII LAB.のグループの中で、初めてメンバーカラーの１つにシルバーを導入。“WITH