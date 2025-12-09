長期金利の上昇が続いていることについて、日本銀行の植田総裁は「やや早いスピードで上昇している」との見方を示しました。債券市場では、長期金利の代表的な指標である10年物の国債の利回りがきのうに一時、1.97%をつけるなど上昇が続いています。こうした動きについて日銀の植田総裁はきょう、衆議院の予算委員会に出席し、次のようにのべました。日本銀行植田和男 総裁「先行きの経済物価情勢や金融政策、財政政策に対