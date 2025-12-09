16年前、埼玉県熊谷市で小学4年の男の子がひき逃げされ死亡した事件。【写真で見る】時効まで約4年 小4男児が亡くなったひき逃げ現場時効まで残り4年を切るなか、母親は9日、法務省に「死亡ひき逃げ事件」の時効撤廃を求める嘆願書を提出しました。犯人の処罰できなくなる「公訴時効」山形純菜キャスター：「公訴時効」とは、犯罪から一定期間が経過して、犯人の処罰ができなくなるというものです。2010年4月27日改正法が施行され