出場機会の少ない選手の移籍活性化を目的としたプロ野球の「現役ドラフト」が９日、実施され、オリックスから茶野篤政外野手が西武へ移籍することが決まった。茶野は「自分の持っているもの全部をかけて、もう一回勝負したいなと思います」と新天地でのプレーに思いを強くした。茶野は四国ＩＬｐ・徳島から２０２２年度育成ドラフト４位でオリックス入団。２３年オープン戦でアピールしてシーズン前に支配下登録。同年の３月３