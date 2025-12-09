青森で起きた震度6強の地震、けが人の数はあわせて50人となりました。【写真で見る】“後発地震”への必要な備えそして、気象庁が初めて発表した「北海道・三陸沖後発地震注意情報」では、1週間程度の注意が必要だとしています。私たちはどのような備えが必要なのでしょうか？初の発表「後発地震注意情報」井上貴博キャスター:12月8日午後11時15分ごろに起きた地震は、マグニチュード7.5と推定されていました。「マグニチュード」