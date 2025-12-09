12月９日に開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージ第６節で、勝点12で首位のヴィッセル神戸が、勝点５で10位の成都蓉城（中国）とホームで対戦した。18分に武藤嘉紀のゴールで先制した神戸だが、45＋１分にフェリペ・シウヴァに同点弾を献上。77分にはF・シウヴァにPKを決められ、一時逆転を許した。それでも90分に佐々木大樹のPKで追いつき、２−２のドローに持ち込んだ。 来季の清水