本当に脱会できない？【漫画】本編を読むこれは、とある町の子ども会を退会するまでの話。「自治会の決まりなので、子ども会に入会してください！」と、役員に強制的に入会させられてしまった、きよまろ(@sobomiyako98)さん。「自治会の決まり」は法的根拠も強制力もないが、強めの役員さんに押し切られてしまい...!?退会までの実体験を描いた「ウサギさんは子供会を辞めたい」を紹介するとともにきよまろさんに話を聞いた。■時代