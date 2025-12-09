トランプ米大統領は12月8日、米国はエヌビディア（NVIDIA）が中国の「承認された顧客」にAIチップH200を販売することを許可したと表明しました。これについて、中国外交部の郭嘉昆報道官は12月9日の定例記者会見で、「関連の報道に注目している。中国は一貫して、中米が協力を通じて互恵ウィンウィンを実現することを主張している」と述べました。（提供/CRI）