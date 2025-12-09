女優・広瀬アリス(30)が9日放送の日本テレビ「ザ!世界仰天ニュース」2時間スペシャル（後9・00）に出演。妹で女優の広瀬すず（27）と一緒に仕事に行くことについて語った。番組では兄妹の漫才コンビ・旧姓田中が出演。MCの笑福亭鶴瓶が「兄妹で漫才は珍しいよね」と言うと、ゲストの俳優・ムロツヨシが「役者界で有名な姉妹と言えば、広瀬姉妹ですから」と、同じくゲストの広瀬アリスに話を振った。ムロから「仲良いですよね