俳優のムロツヨシ（49）が9日放送の日本テレビ「ザ!世界仰天ニュース」2時間スペシャル（後9・00）に出演。子供の頃からわずらってきた疾患を明かした。番組ではヘルペスが重症化してしまいカポジ水痘様発疹症となった女性芸人・里さくらの体験をVTRで再現。すると、スタジオ出演のムロが「子供の頃からヘルペス持ちでして、治るのに5年以上かかったんですね」と明かした。さらに、その後「虫アレルギーになってしまい…」