男の子は「湊（みなと）」、女の子は「翠（すい）」がトップになりました。明治安田生命が発表した、2025年に生まれた子どもの名前ランキングによりますと、男の子のトップは「みなと」「そう」などと読む「湊」で、2024年の15位から上昇しました。女の子は「すい」などと読む「翠」で、2024年の2位から1位になりました。明治安田生命は、格差や分断が広がり混沌とした時代の中、人とのつながりや結びつき、子どもが輝く姿を連想さ