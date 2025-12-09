女優・南沙良が９日までにＳＮＳを更新。様々なコーデショットを公開した。インスタグラムに、白トレーナー×デニムのボトムス姿や、パーカー×デニムパンツに黒のアウターを羽織った姿、さらに白シャツにニットを重ね着してベレー帽をかぶった姿で、縁側に腰かけて儚げな表情をみせるショットなどを公開した。この投稿にファンからは「いつも素敵です」「似合ってる」「カジュアルな沙良さんも素敵です」「ベレー帽似合う〜